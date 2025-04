Un’auto è volata giù da un ponte incompleto dopo che un uomo ha seguito le indicazioni di Google Maps. È successo in Indonesia, nella città di Giava e alla guida dell'automobile c'era Rudie Heru Komondono, un uomo di 62anni, sopravvissuto all'incidente.

Cosa è successo

Sono diventate virali le immagini che mostrano il momento esatto in cui un'automobile precipita giù da un ponte, ancora in costruzione, per sprofondare sulla carreggiata e intralciare le altre vetture in transito. Secondo la ricostruzione dei media locali, il 62enne si trovava a bordo della sua auto insieme alla compagna, seduta nei sedili posteriori, e aveva posizionato lo smartphone sul cruscotto dell'auto attivando le indicazioni di Google Maps.

Tuttavia, l'app di navigazione gli avrebbe fatto cambiare strada improvvisamente ma l'uomo ha voluto proseguire dritto finendo così sulla rampa di un ponte chiuso per lavori.

Mobil BMW berpelat P 805 INI terjun bebas dari Tol Krian-Gresik yang belum jadi ke jalan nasional bawah, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Simpang Tol Kebomas Gresik. Mobil tersebut ditumpangi 2 orang yaitu Moch Rudie Heru Komandono (62) dan Endang Sri Wahyuni (48).

L'auto ha fatto un volo di circa 40 metri per poi atterrare bruscamente sulla carreggiata della strada. Fortunatamente, l'auto non si è scontrata con le altre vetture e i due passeggeri sono sopravvissuti al forte impatto, hanno portato solo ferite superficiali.