circle x black
Cerca nel sito
 

Onu: "La Terra si riscalderà di 2,6°C entro la fine del secolo, emissioni sono a livelli record"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres: "I piani climatici nazionali e le politiche attuali sono pericolosamente insufficienti"

Emissione gas serra
Emissione gas serra
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 10.01
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Le emissioni globali di gas serra sono rimaste a livelli record nel 2025 e la Terra si riscalderà di 2,6°C entro la fine del secolo, anche se i governi rispetteranno i loro ultimi impegni sul clima secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. "Le emissioni restano a livelli record. E i piani climatici nazionali e le politiche attuali sono pericolosamente insufficienti, indicando un riscaldamento compreso tra 2,6°C e 2,8°C", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della presentazione del rapporto annuale sul divario delle emissioni.

Il rapporto delle Nazioni Unite

Il mondo deve ridurre le emissioni di carbonio di quasi un quinto nei prossimi quattro anni e di quasi la metà entro un decennio, per evitare di superare gli obiettivi climatici con un margine disastroso. Sebbene la "finestra di opportunità" per contenere l'aumento delle temperature a 1,5°C, in linea con le raccomandazioni scientifiche, sia ormai chiusa, è ancora possibile limitare il superamento di tale obiettivo, secondo quanto emerge dal rapporto sul 'divario delle emissioni' del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), che, tra obiettivi climatici e politiche ha rilevato che i paesi non riescono a tradurre i loro obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni in azioni a breve termine.

Le emissioni globali di carbonio sembrano essersi stabilizzate: i livelli di emissione nel 2025 sono risultati sostanzialmente simili a quelli dell'anno precedente. Tuttavia, gli analisti dell'Unep si sono mostrati cauti nel definirlo un picco, date le grandi incertezze geopolitiche e la crescente dipendenza dai combustibili fossili, nonostante la forte crescita delle energie rinnovabili. Ridurre le emissioni di gas serra del 18% entro il 2030 e del 45% entro il 2045 offrirebbe buone probabilità di limitare l'aumento delle temperature a 1,7°C rispetto ai livelli preindustriali. Ciò consentirebbe comunque che eventi come le ondate di calore record degli ultimi mesi diventino frequenti e comuni, ma potrebbe contribuire a impedire che peggiorino drasticamente.

I governi sono stati avvertiti per anni che il tempo stava per scadere, ha affermato Inger Andersen, direttrice esecutiva dell'Unep. "Dicevamo che c'era ancora un'opportunità se avessimo fatto questo sforzo erculeo per rimanere entro il limite di 1,5°C", ha detto. "Ora è chiaro che lo sforzo erculeo non è stato fatto. Abbiamo temporeggiato e ora diciamo che questa finestra di opportunità si è chiusa". Ciononostante, ha esortato i paesi a mantenere l'obiettivo di 1,5°C, fulcro dell'accordo di Parigi sul clima. "Possiamo fare in modo che il superamento di tale obiettivo sia il più breve e rapido possibile. Non è il momento di gettare la spugna e arrendersi. Si tratta di trovare la strada per tornare indietro, il più breve e rapido possibile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza