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Ucraina, Crosetto alla Bbc: "Limite a sistemi satellitari per Kiev? Grave errore di Trump"

Il ministro della Difesa: "Non ha assolutamente senso. La pace arriverà quando Putin sarà convinto di non poter avanzare ulteriormente"

Guido Crosetto - Ipa
Guido Crosetto - Ipa
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17 ottobre 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La decisione degli Usa di Donald Trump di limitare l'accesso dell'Ucraina ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzate per difendersi dagli attacchi russi è stato un "errore completo, un grave errore". A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista alla Bbc. Come riporta l'emittente britannica, per il ministro la mossa da parte dell'amministrazione del presidente statunitense "non ha assolutamente senso" ma anzi rischia di prolungare l'invasione russa su vasta scala anziché contribuire a portare la pace.

"La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare ulteriormente", spiega Crosetto. Se il presidente russo, continua il ministro, "vede delle debolezze da parte ucraina e se gli Stati Uniti privano l'Ucraina delle risorse, questo crea debolezza, allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra: penso che sia completamente sbagliato".

L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ricorda Bbc, è stato fin dall'inizio un forte alleato dell'Ucraina, inviando aiuti sia militari che umanitari. Crosetto dal canto suo ha promesso che il sostegno militare italiano continuerà "finché questo governo sarà in carica", pur avvertendo che ottenere l'approvazione del Parlamento italiano per ulteriori forniture sarà "più difficile" con l'avvicinarsi delle elezioni.

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guerra ucraina russia
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