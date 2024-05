Il presidente Usa annuncia via social la data, e l'emittente, che propone per il primo dei due dibattiti televisivi

"Ho ricevuto ed accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Ora spetta a te, Donald. Come avevi detto: dovunque, in ogni momento, in ogni luogo". Con toni di una vera e propria sfida ad un duello, Joe Biden, con un post su X, annuncia la data, e l'emittente, che propone per il primo dei due dibattiti televisivi con Donald Trump a cui si è dichiarato pronto in un video pubblicato poche ore prima.

In risposta ad una dichiarazione fatta, sempre via video, lo scorso 9 maggio da Trump, che si dichiarava pronto a duellare in qualsiasi momento con il presidente in vista delle elezioni di novembre, Biden ha proposto di fare due duelli tv, uno appunto a giugno e l'altro a settembre.