Il miliardario torna alla carica con un post in cui pubblica i risultati del sondaggio che aveva lanciato su X

"Il popolo ha parlato, serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% che sta al centro ed esattamente l'80% è d'accordo. E' destino". Dopo i fuochi d'artificio del suo litigio pubblico con Donald Trump, Elon Musk torna alla carica con un post in cui pubblica i risultati del sondaggio che aveva lanciato su X per la creazione di un nuovo partito politico, che intende chiamare "The America Party".

Il nome ricorda quello di America Pac, il comitato di azione politica che il miliardario ha fondato lo scorso anno e finanziato con 239 milioni che hanno aiutato la rielezione di Donald Trump e altri candidati repubblicani.