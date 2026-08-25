Allarme fogne a New York. La polizia sta indagando dopo aver acquisito diversi video, pubblicati da Abc News, che mostrano persone emergere proprio dalle fogne della città. L'episodio, diventato virale su X nella giornata di ieri, è soltanto l'ultimo di una lunga serie nelle ultime settimane. Tre persone sono state infatti 'beccate' emergere dalle fogne in piena Manhattan, uno per uno, indossando una tuta e una maschera e dirigendosi poi a pieni verso Madison Square Garden.

Authorities in New York City are investigating new video showing three people climbing out of a Manhattan manhole in the middle of the night. https://t.co/yERgOzuV86 pic.twitter.com/eRzzY556dx — ABC News (@ABC) August 23, 2026

Ma questo è soltanto l'ultima di una serie di 'incidenti' simili avvenuti a New York. Questo gruppo, simile a quello su cui da settimane stava già indagando la polizia americana, è stato visto con torce e strumenti 'del mestiere' entrare nelle fogne in piena notte.

La polizia stava già indagando infatti sette persone che in piena notte si erano introdotte nelle fogne newyorkesi nelle scorse settimane a Brooklyn. Un uomo, hanno mostrato le telecamere, è stato quasi investito da un automobile al momento della risalita in strada. Le autorità pensano che questi gruppi cerchino ricchezze sotto la città, dopo che diverse ispezioni agli edifici non hanno fatto riscontrare alcuna anomalia.