Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Roma la leader dell'opposizione del Regno Unito, Kemi Badenoch e l'ha avvertita la leader dei Conservatori di non fare accordi con Nigel Farage, esortandola a "essere se stessa e a tenere il punto". E' quanto riferisce 'The Times'. La leader Tory, ricorda il quotidiano britannico, è amica di lunga data di Meloni e lunedì mattina ha incontrato la presidente del Consiglio a Roma per un caffè durato un’ora, durante il quale hanno discusso di temi tra cui l’economia, l’immigrazione e la politica in senso più ampio.

Meloni e Badenoch, sottolinea 'The Times', "stanno entrambe affrontando sfide provenienti da destra. Mentre Badenoch si confronta con Farage e con Reform Uk, Meloni deve fronteggiare in Italia la sfida della destra più radicale rappresentata da Roberto Vannacci. Durante l’incontro, Meloni ha detto a Badenoch che 'devi essere te stessa' e resistere alle pressioni per stringere accordi. Nel fine settimana, Badenoch aveva definito 'mostruoso' un eventuale accordo tra i Conservatori e Reform Uk. Badenoch ha detto di voler prendere esempio dal successo di Meloni nel rilanciare l’economia italiana. Le due hanno discusso della necessità di impedire che le persone facoltose lascino l’Italia e il Regno Unito, perché sono loro a 'creare posti di lavoro e far crescere l’economia'".

Meloni, nel corso dell'incontro, riferisce il quotidiano britannico, "ha parlato anche del suo costante sostegno all’Ucraina, spiegando che lo fa non soltanto per Kiev, ma anche per l’Italia, a causa della minaccia rappresentata dalla Russia. Ha affermato di essere criticata sia dalla sinistra sia dalla destra per la sua posizione. Meloni e Badenoch hanno inoltre discusso della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Meloni ha sottolineato la necessità di riformare la Convenzione, mentre Badenoch si è impegnata a ritirare il Regno Unito dalla Convenzione qualora vincesse le prossime elezioni. Meloni ha inoltre osservato che l’Inghilterra è abituata ad avere donne al vertice, dalla regina Vittoria a Margaret Thatcher, cosa meno comune in Italia". La premier italiana "ha detto di essere ancora oggi attaccata dagli esponenti della sinistra proprio perché è una donna". Meloni e Badenoch si sono incontrate per la prima volta nel 2023, quando l’attuale leader Tory era ministra per le Imprese, e da allora sono rimaste in contatto.

Badenoch elogia Meloni

"Un tempo era l’economia italiana a essere in difficoltà. Oggi il costo del debito italiano è inferiore a quello britannico. I mercati e gli investitori hanno più fiducia nell’Italia di Giorgia Meloni che nella Gran Bretagna governata dal Labour", afferma in un post su Instagram Badenoch.

Molti, sottolinea ancora la leader dei Conservatori, "avevano dato per spacciata la presidente del Consiglio Meloni, sostenendo che non sarebbe durata più di sei mesi. Tra 10 giorni guiderà il governo più longevo nella storia della Repubblica italiana. È una donna diretta, pragmatica e senza fronzoli, che sa in cosa crede e difende con fermezza le proprie posizioni. Ha restituito fiducia all’Italia, ha riportato nel Paese chi crea posti di lavoro e ha dimostrato cosa può ottenere un serio governo di centrodestra. Volevo capire come ci sia riuscita, perché dopo il Labour la Gran Bretagna avrà bisogno esattamente di questo tipo di determinazione e i Conservatori sapranno offrirla", spiega Badenoch.