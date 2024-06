Forze israeliane eliminano decine di terroristi di Hamas a Gaza - Ascolta

Le Forze di difesa israeliane hanno rivendicato di aver ucciso decine di terroristi di Hamas nel corso di un'operazione nella Striscia di Gaza centrale. In particolare, spiegano, è stato ucciso il capo di una cellula lanciarazzi di Hamas in un attacco aereo nella zona centrale di Gaza. Sempre incadescente poi il fronte libanese dove secondo i media aerei israeliani hanno effettuato un attacco aereo su Jabal al Rihane, nel sud del Paese. Inoltre numerosi attacchi dell'Idf sono stati segnalati nella notte e nelle prime ore del mattino in Cisgiordania