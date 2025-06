Israele intercetta la nave di attivisti diretta a Gaza e la foto di Greta Thunberg diventa virale. Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso un'immagine che documenta una fase dell'operazione. I soldati israeliani hanno intercettato la Madleen, la nave a bordo della quale viaggiava la 22enne svedese con altri attivisti.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO