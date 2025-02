A nove giorni dal voto anticipato in Germania, spunta l'ipotesi di una nuova coalizione a tre 'rosso-rosso-verde' sulla base dell'esito dell'ultimo sondaggio Forschungsgruppe Wahlen per la Zdf. L'inchiesta registra solo un leggero spostamento degli equilibri politici rispetto alla settimana precedente, ma fotografa la crescita di un punto percentuale del partito Die Linke (La Sinistra) che tocca un massimo storico del 7%. I socialdemocratici del cancelliere Olaf Schol (Spd) guadagnano un punto percentuale (16%), i Verdi perdono un punto e si attestano al 14%, la Cdu/Csu rimane stabile al 30%, secondo il 'Politbarometer' della ZDF. L'Afd (Alternativa per la Germania) raccoglie il 20% di consensi, i Liberali della Fdp restano al 4% come l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw).

La rimonta del Partito della Sinistra nei sondaggi - ormai più distante dalla fascia a rischio attorno al 5% minimo, la soglia di sbarramento al di sotto della quale il partito non entra in Parlamento - rende matematicamente ipotizzabile, per la prima volta dopo molto tempo, una coalizione tra SPD, Verdi e La Sinistra. Solo ipotizzabile al momento perché ad oggi, una simile coalizione non avrebbe la maggioranza di 316 seggi necessaria. Tuttavia, il sostegno della popolazione per un governo 'rosso-rosso-verde' è al momento basso: solo il 30% degli intervistati valuta positivamente un'alleanza di questo tipo, mentre il 60% la rifiuta.

Una maggioranza di cittadini punta sulla "grande coalizione" di Cdu/Csu con la Spd a guida Unione, con il 39% - un aumento significativo di sei punti percentuali nelle ultime tre settimane - a favore. E il 76% si aspetta proprio questa soluzione anche se recentemente le polemiche tra i due schieramenti, in particolare sull'immigrazione e sull'appoggio dell'Afd alla Cdu hanno creato forti divisioni tra i due partiti.

Altre opzioni di coalizione incontrano un rifiuto significativamente maggiore. Un'alleanza nero-verde /Cdu/Csu-Verdi) è vista negativamente dal 62% degli intervistati, mentre una coalizione tra Cdu/Csu e AfD è rifiutata dal 76% del campione, spiega ruhr.24.de'.

L'interesse per le elezioni del Bundestag raggiunge un livello record nel sondaggio della ZDF: l'87% degli intervistati dichiara di essere molto o estremamente interessato alle elezioni - un numero significativamente superiore a quello registrato prima delle ultime elezioni del Bundestag nel 2021 (76%). Allo stesso tempo, l'elettorato è più determinato rispetto al 2021: solo il 28% non sa ancora per chi vuole votare. Nel 2021, la percentuale era del 38% a così poca distanza dalle elezioni. Secondo il sondaggio, i temi decisivi sono la pace e la sicurezza (45%) e l'economia (44%), seguiti dalla giustizia sociale (39%). La protezione del clima è solo al sesto posto tra le questioni più importanti, con il 22%.