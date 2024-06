Gli Stati Uniti spingono per il cessate il fuoco a Gaza - Ascolta

Gli Stati Uniti intensificano le pressioni per un cessate il fuoco a Gaza chiedendo un voto del Consiglio di Sicurezza Onu su una tregua e con un tour di Antony Blinken nella regione. Il segretario di Stato visiterà Egitto, Israele, Giordania e Qatar nel suo ottavo tour regionale dallo scoppio della guerra. La visita di Blinken in Israele arriva all'indomani dell'uscita largamente annunciata e poi rinviata di un giorno, dopo la liberazione di quattro ostaggi in un'operazione a Gaza di Benny Ganz, dal governo di unità nazionale. Proprio in occasione dell'arrivo di Blinken nell'area un alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuhri, lancia un appello agli Usa.