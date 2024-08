Non ci sono sopravvissuti. Nel Paese tre giorni di lutto nazionale. L' ATR 72 sceso di quasi 4.000 metri in meno di un minuto

Sono 61 i morti nell'incidente aereo avvenuto venerdì in una zona residenziale della città di Vinhedo, nello di San Paolo in Brasile. Nessuno a bordo è sopravvissuto, ha dichiarato l'amministrazione comunale. Secondo la compagnia aerea brasiliana VoePass, a bordo c'erano 57 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.

L'aereo era in viaggio dalla città di Cascavel, nello stato di Paraná, a Guarulhos, a San Paolo. L'aeroporto di São Paulo-Guarulhos è il più grande del Brasile. Circa 19 mesi fa, decine di persone sono morte in Nepal nell'incidente di un aereo dello stesso tipo. Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato il lutto nazionale di tre giorni.

Cosa è successo

Citando le autorità di Vinhedo, il sito di notizie online G1 ha riferito che l'aereo si è schiantato in una zona residenziale vicino a una casa dove erano presenti dei residenti. Tuttavia, nessuno a terra è rimasto ferito, ha riferito G1. Un residente locale che ha registrato un video dell'aereo in fiamme su una proprietà ha detto al canale televisivo UOL: "Non ho mai sentito un botto così forte in vita mia".

I vigili del fuoco hanno dichiarato che le squadre di soccorso erano sul posto. Gli ospedali di Vinhedo erano in stato di massima allerta. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il dipartimento di protezione civile e la polizia, ha riferito G1.

I dati della piattaforma Flightradar 24 indicano che l'aereo è sceso di quasi 4.000 metri in meno di un minuto. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, ha dichiarato VoePass in un primo post su Instagram. La polizia federale ha avviato un'indagine sull'incidente.

Secondo il portale di notizie UOL, l'incidente è tra i più gravi nella storia dell'aviazione brasiliana. Nel novembre 2016, un aereo della squadra di calcio brasiliana Chapecoense si è schiantato mentre si recava a Medellin per la finale di andata della Copa Sudamericana in Colombia. Settantuno persone sono rimaste uccise, tra cui quasi tutti i giocatori, l'equipaggio, gli allenatori e i giornalisti che viaggiavano con la squadra. Sei passeggeri sono sopravvissuti.

L'aereo che si è schiantato venerdì era un aereo passeggeri turboelica del tipo ATR 72. Il modello è un aereo ad ala alta. Nel gennaio 2023, 72 persone tra cui 4 membri dell'equipaggio, sono morti nello schianto di un ATR 72-500: il velivolo stava per atterrare in un aeroporto di nuova costruzione quando è precipitato nella gola del fiume Seti vicino alla città turistica di Pokhara, a circa 200 chilometri a nord-ovest di Kathmandu.