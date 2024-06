Inviato Usa in Israele per evitare escalation con gli Hezbollah - Ascolta

Incontro a Gerusalemme tra l'inviato Usa Amos Hochstein e il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel quadro del lavoro dell'Amministrazione Biden per evitare un'ulteriore escalation lungo il confine tra Israele e il Libano dove, come riferisce l'agenzia libanese Nna, un comandante degli Hezbollah sarebbe stato ucciso in un raid israeliano contro un'auto nei pressi di Tiro, nel sud del Paese. Dal 7 ottobre, riferisce il prortavoce del governo israeliano, Hezbollah ha lanciato oltre 5.000 razzi, missili anticarro e droni esplosivi dal Libano verso Israele.