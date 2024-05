Dodici soldati israeliani sono rimasti feriti, punti dalle vespe, dopo che il tank sul quale si trovavano è finito su un nido nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti delle forse di difesa (Idf), secondo cui l'incidente è avvenuto nei pressi della comunità di Nirim, dove era in corso un'operazione della Brigata della divisione meridionale. I 12 soldati - 11 feriti in modo lieve, uno in modo moderato - sono stati ricoverati in ospedale.