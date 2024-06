Italiani all’estero, Maria Chiara Prodi neo segretario generale Cgie

È Maria Chiara Prodi la nuova segretaria generale del Cgie, Consiglio Generale degli Italiani nel Mondo, organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero, riunito a Roma fino a venerdì alla Farnesina nell’Assemblea Plenaria.

Bolognese e residente a Parigi, Prodi, che lascia l’incarico di vice segretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord ora affidato a Giuseppe Stabile, è la prima donna alla guida del Cgie: sostituisce Michele Schiavone morto recentemente. Il nuovo segretario generale è stato eletto con 36 voti a favore su 60 votanti.

"Il minuto di silenzio in memoria di Michele Schiavone - spiega all’Adnkronos Maria Chiara Prodi - è stato come un richiamo alla responsabilità e all'unità per tutti noi, che ci troviamo ora col compito impegnativo di realizzare pienamente il ruolo che la legge affida al Cgie nell'interesse dei nostri connazionali nel mondo".