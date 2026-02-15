La Banca d'Inghilterra cambia outfit, ombretto e tacchi alti per rispettare il genderfluid

Basta dress code rigidi, con giacca e cravatta per gli uomini o tailleur e tacchi alti per le donne. A stravolgere decenni di tradizione nella City ci ha pensato la Banca d'Inghilterra, che ha introdotto nuove linee guide per rispettare il genderfluid. "Chiunque è libero di indossare un abito con tacchi alti", indipendentemente dal genere, si legge nel nuovo codice di abbigliamento. "Gli uomini trans possono indossare orecchini grandi", "gli uomini cisgender possono indossare l'ombretto" e "le donne trans possono portare la barba se lo desiderano", sono alcuni dei punti contenuti nel testo di 17 pagine rilanciato da The Telegraph.

Le linee guida sono pensate per far sì che il personale della Banca d'Inghilterra si possa vestire in modo da poter alternare l'aspetto maschile e quello femminile "con l'abbigliamento". Secondo le nuove regole, quindi, "una persona genderfluid può indossare un abito per andare al lavoro alcuni giorni e un vestito per andare al lavoro altri giorni".

Le linee guida sul dress code sono in contrasto con le consolidate regole non scritte della City su come vestirsi, dove ad esempio le calzature marroni sono state storicamente considerate un grave passo falso professionale. Per decenni è stata consuetudine che i giovani uomini dovessero indossare completi blu navy, mentre i dirigenti senior indossassero abiti grigi. L'innovazione sull'abbigliamento segue le linee guida che la Banca d'Inghilterra aveva fornito al personale su come includere i colleghi transgender, tra cui l'uso di "neo-pronomi" al posto dei pronomi tradizionali come "lui", "lei" e "loro".

Un portavoce della Banca d'Inghilterra, interpellato in merito, ha dichiarato che "la missione della banca è mantenere la stabilità monetaria e finanziaria. Come datore di lavoro, rispettiamo le leggi vigenti". L'ex membro del gabinetto conservatore Sir Jacob Rees-Mogg ha criticato aspramente il nuovo codice di abbigliamento, ritenendolo una dimostrazione e l'istituzione sta "perdendo tempo" su "questioni banali". Per il politico "sarebbe meglio se la Banca d'Inghilterra gestisse con successo la sua politica monetaria, mantenendo l'inflazione entro gli obiettivi, piuttosto che sprecare tempo e denaro su questioni dolorosamente woke e sostanzialmente banali''.