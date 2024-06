L’Antitrust europeo? Un bello zero. Parola di Cristina Caffarra - Ascolta

Il Brussels Effect? Non esiste. L’Antitrust europeo? Negli ultimi anni ha ottenuto il seguente punteggio: zero. I mercati si sono concentrati, le disuguaglianze sono aumentate, e noi europei ci illudiamo di essere diventati gli arbitri del mondo. Questo è il pensiero di Cristina Caffarra, economista italiana che vive a Londra da molti anni, ribattezzata da Politico “Grande Sacerdotessa dell’Antitrust”. Cristina È dura con le Big Tech, ma è durissima con le istituzioni europee, che pensano di aver regolamentato i giganti tecnologici attraverso il Digital Markets act ma che in realtà continuano a non ottenere risultati concreti, né per i cittadini né per le piccole e medie imprese.