Il pilota della Ferrari: "Non so cosa dire..."

"Non so cosa dire...". Charles Leclerc non nasconde la sua delusione dopo il terzo posto con la Ferrari nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota monegasco, partito in fondo alla griglia, è protagonista di una splendida rimonta che lo porta sul podio. Il risultato, però, non soddisfa Leclerc, a giudicare dalla conversazione con il muretto a gara finita. Il Cavallino, nonostante il secondo posto di Carlos Sainz, fallisce l'assalto al Mondiale Costruttori: alla fine, vince la McLaren.

I gesti di Leclerc ripresi dalla onboard camera, come rivelano i video che rimbalzano sui social, sono eloquenti: colpi ripetuti al volante per sfogare la frustrazione. Inutili i messaggi che arrivano dal team: "Gran gara, non avresti potuto fare nulla di più".