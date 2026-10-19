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Strage di migranti in Grecia, 12 morti in due incidenti al largo di Lesbo e Samo

La nota della Guardia Costiera, tra le vittime anche un neonato

Migranti - Fotogramma
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19 ottobre 2026 | 09.41
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Sono dodici i migranti, tra cui un neonato, che hanno perso la vita in due diversi incidenti al largo delle isole greche di Lesbo e Samo, nel Mar Egeo, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera.

Oltre a un primo incidente, avvenuto al largo delle coste dell'isola di Lesbo (Egeo nord-orientale) e costato la vita a sei persone, un secondo si è verificato all'alba, a 3,7 miglia nautiche dalle coste di Samo, nell'Egeo orientale: "L'imbarcazione dei migranti è affondata e sei persone sono state recuperate senza vita, mentre 14 persone sono sopravvissute", ha precisato una funzionaria della Guardia Costiera.

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