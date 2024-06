Mongolfiera contro le rocce in Cappadocia: il video dell'incidente sul Camino delle fate

Una mongolfiera con a bordo 20 turisti stranieri si è schiantata sui famosi Camini delle fate in Cappadocia, Turchia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le formazioni naturali sono rimaste intatte. I rapporti dicono che probabilmente l'incidente è avvenuto a causa di una forte raffica di vento.

#Turkey #News - A hot air #balloon making a #tour over #Cappadocia with 20 #foreign #tourists was blown by the wind over Göreme and ended up falling on some "fairy chimneys". The skills of the #pilot, who made an #emergency #landing, prevented a tragedy. pic.twitter.com/wCluJat5Hn