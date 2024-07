Nato pronta a rafforzare difese ucraine - Ascolta

Riunione in seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu dopo l'attacco missilistico sull’ospedale pediatrico di Kiev. La difesa aerea dell’Ucraina, sul cui potenziamento il presidente Zelensky pressa gli alleati occidentali, diventa un tema a questo punto centrale. Il rafforzamento delle difese aeree ucraine è dato per certo da fonti dell’amministrazione americana, secondo cui al vertice Nato di Washington saranno annunciati missili Patriot e aerei F16 come parte dei nuovi aiuti degli Stati Uniti a Kiev. Le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.