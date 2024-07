Negoziati a Doha su nuova tregua a Gaza e rilascio ostaggi - Ascolta

Il capo del Mossad, David Barnea, sarebbe partito da solo per Doha per incontrare il premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e parlare della proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza e di un accordo di tregua con Hamas. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie dell'emittente Kan. Secondo la rete, che cita funzionari israeliani di alto livello, il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, Nitzan Alon che partecipa ai colloqui per le Idf non hanno accompagnato Barnea. In una telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente americano Joe Biden ha detto che "è tempo di chiudere l'accordo sugli ostaggi". Il portavoce di Hamas, Ahmed Abdel Hadi invece non si mostra fiducioso.