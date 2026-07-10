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New York, 'mea culpa' di Mamdani: Little Italy torna sulla mappa

Il sindaco annuncia modifiche alla cartina che ha cancellato lo storico cuore della comunità italoamericana

Zohran Mamdani - (Fotogramma)
Zohran Mamdani - (Fotogramma)
10 luglio 2026 | 22.06
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Little Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Zohran Mamdani, annuncia la 'correzione' dopo la denuncia dell'Italian American Civil Rights League. Little Italy è stata esclusa dalla mappa delle 'enclave di immigrati di New York'. Gli italoamericani della Grande Mela hanno protesta in maniera veemente nelle ultime 48 ore, anche se la 'vecchia' Little Italy di fatto non esiste più. La comunità italiana a New York ovviamente non è più concentrata nei 2 'storici' isolati. L'esclusione dalla mappa, però, è stata considerata un affronto in ogni caso. Lo stesso trattamento, d'altra parte, è stato riservato a comunità ebraiche o irlandesi: tutte sparite dalla cartina.

"Questa mappa è stata creata nel 2023 dalla precedente amministrazione, l'abbiamo ereditata e abbiamo aggiunto diverse comunità", si difende Mamdani promettendo un intervento. "Non è una lista completa con tutte le 200 comunità che chiamano New York 'casa'. Ci saranno modifiche, questo comprende l'inserimento di Little Italy".

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new york little italy little italy mamdani
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