Non sono più di 72 gli ostaggi di Hamas ancora vivi - Ascolta

Dopo aver ottenuto nuove informazioni di intelligence, l'esercito israeliano ha confermato la morte di due ostaggi prigionieri di Hamas. Si ritiene che i due fossero detenuti insieme a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, e che siano morti diversi mesi fa. L'esercito israeliano non ha fornito dettagli sulle circostanze della loro morte, sottolineando che un'indagine è in corso. Si sta indagando sulla possibilità che siano stati uccisi dal fuoco dell'esercito stesso. Tra le 116 persone tenute prigioniere nella Striscia e non liberate negli scambi dello scorso novembre, a oggi sono stati confermati 44 decessi: sono dunque non più di 72 le persone ancora in vita, nove mesi e mezzo dopo gli attacchi del 7 ottobre.