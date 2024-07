La rete ferroviaria francese ad alta velocità è stata gravemente colpita dopo essere stata presa di mira da diversi incendi dolosi, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, afferma l'operatore ferroviario Sncf.

La Sncf "è stata vittima di numerosi atti simultanei dolosi che hanno colpito le linee ad alta velocità dell'Atlantico, del Nord e dell'Est", ha affermato la società. Attualmente è chiuso anche il percorso verso lo Stade de France, una delle sedi dei Giochi Olimpici. Le riparazioni sono in corso, ha affermato la Sncf. Tuttavia, ha aggiunto, i disagi potrebbero durare tutto il fine settimana.

Le Olimpiadi di Parigi iniziano ufficialmente stasera con uno spettacolo in mezzo alla Senna. Per la prima volta nella storia dei Giochi estivi, la cerimonia di apertura non si terrà in uno stadio. Invece, le oltre 200 delegazioni nazionali navigheranno lungo la Senna, attraversando il centro di Parigi e oltrepassando luoghi di interesse come la Cattedrale di Notre-Dame, il Louvre e il Museo d'Orsay.