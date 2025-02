Il piano di Donald Trump per rilanciare la Striscia di Gaza come "riviera" "ha il potenziale di cambiare tutto". Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che in una intervista a Fox News ha 'offerto' ai palestinesi la possibilità di fare ritorno alla loro terra una volta completata la ricostruzione del 'resort'.

"E' la prima idea nuova da anni", ha aggiunto parlando di quanto proposto dal presidente americano, prima di lasciare Washington per tornare in Israele dopo una visita di sei giorni. "Non ci sarà uno sgombero forzato", dei palestinesi di Gaza, "non ci sarà una pulizia etnica".

"Si tratta di lasciare quella che tutti questi Paesi e questi benefattori chiamano una prigione a cielo aperto. Perché ci si dovrebbe rimanere?", ha spiegato ancora, precisando che i residenti palestinesi di Gaza potranno tornare nella regione.

"Sarà data loro la possibilità di trasferirsi provvisoriamente mentre noi ricostruiamo anche in termini di radicalizzazione. Volete tornare? Dovete rinunciare al terrorismo, ma potete tornare".

"Di tutto per gli ostaggi, elimineremo Hamas"

"Donald Trump è stato d'accordo con me, faremo di tutto per riportare a casa tutti gli ostaggi, ma Hamas non sarà" nella Striscia di Gaza, aveva intanto affermato Netanyahu in dichiarazioni diffuse via X e rilanciate da Haaretz, in cui ripeteva che "elimineremo Hamas" e "riporteremo a casa i nostri ostaggi". Netanyahu affermava di "abbracciare" con la consorte Sara gli ostaggi rilasciati ieri da Hamas e le loro famiglie.

"Ancora una volta abbiamo visto chi sono i mostri di Hamas - aggiungeva -. Sono gli stessi mostri che hanno massacrato i nostri cittadini e abusato dei nostri ostaggi".

"Faremo di tutti per riportare a casa tutti i nostri ostaggi", affermava ancora, precisando di aver dato istruzioni alla delegazione israeliana in partenza per Doha di riferire questo messaggio ai mediatori.