"E' in lenta ripresa" ha risposto a chi gli chiedeva delle dimissioni

"Lenta ripresa" per la principessa Anna. All'uscita dall'ospedale, dopo aver fatto visita alla consorte, Timothy Laurence ha assicurato che la principessa Anna si sta "riprendendo lentamente".

La sorella di re Carlo, 73 anni, è ricoverata al Southmead Hospital di Bristol da domenica sera per una commozione cerebrale e ferite lievi alla testa, riportate in un incidente con un cavallo, mentre camminava nella sua tenuta di campagna. Per l'équipe medica le ferite alla testa sono compatibili con un possibile impatto con la testa o le gambe di un cavallo. Tim Laurence ha trascorso oggi due ore e mezza con la consorte. "Uscirà quando sarà pronta" ha risposto a chi gli chiedeva delle dimissioni.