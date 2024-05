"Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi. Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenuto domenica 19 maggio nella regione al confine tra Iran e Azerbaigian. A bordo dell'elicottero, altre 7 persone. Secondo la tv di stato iraniana, sul luogo dell'incidente - localizzato ma non raggiunto - "non ci sono segni di vita". Una fonte citata dalla Reuters descrive l'elicottero come completamente bruciato.