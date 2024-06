Rischio scontro totale tra Israele e Hezbollah libanesi - Ascolta

Cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Israele e gli Hezbollah libanesi. L'Idf ha annunciato che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno". Gli Hezbollah nel frattempo hanno diffuso sui social un video ripreso da un loro drone di ricognizione che ha sorvolato il nord di Israele e il porto di Haifa dove ci sono obiettivi sensibili mentre le sirene di allarme dei droni sono scattate questa mattina nel nord di Israele, nelle aree vicine al confine con il Libano, due volte in meno di un'ora, dopo due giorni di relativa tranquillità