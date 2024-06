E' di almeno otto morti il bilancio di un incendio divampato in un edificio con uffici a Fryazino, a circa 25 chilometri a nordest di Mosca. Una persona è stata tratta in salvo.

Secondo le notizie della Tass rilanciate dalla Bbc, due persone sono morte dopo che hanno tentato di mettersi in salvo saltando da una finestra e altre sei sono rimaste uccise all'interno del palazzo per il crollo provocato dalle fiamme. Immagini diffuse sul web mostrano il fumo che avvolge la parte superiore dell'edificio di otto piani che in passato ha ospitato il Platan Research Institute e l'industria della difesa.

Da Ruselectronics, riporta ancora la Bbc, fanno sapere che l'edificio è di proprietà privata dagli anni Novanta. Il governatore della regione, Andrey Vorobyov, ha confermato che un 34enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e che hanno avuto bisogno di assistenza medica anche due vigili del fuoco. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato l'incendio. La Tass riporta una testimonianza secondo cui le fiamme sono divampate al sesto piano dell'edificio.