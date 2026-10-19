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Morta a 34 anni Sahara Ray, modella australiana ex di Justin Bieber: silenzio sulle cause

L'annuncio della famiglia: "Il decesso in ospedale, era circondata dai suoi cari". A gennaio aveva dato alla luce la figlia Snow

Sahara Ray - (Instagram)
Sahara Ray - (Instagram)
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19 ottobre 2026 | 23.24
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

È morta a 34 anni Sahara Ray, modella australiana famosa per aver posato per importanti brand di costumi da bagno e per la sua relazione, avuta anni fa ma mai confermata ufficialmente, con Justin Bieber. Ad annunciare il decesso è stata la famiglia della giovane, senza tuttavia precisarne le cause. 

"È venuta a mancare ieri sera in ospedale, circondata dai suoi familiari. Era amatissima", ha dichiarato la famiglia di Sahara a TMZ. Il padre, Tony Ray, è stato una leggende del surf.

Ray, che aveva dato alla luce la sua prima figlia, Snow, solo qualche mese fa, aveva raggiunto la notorietà grazie alla sua carriera di modella e alla sua presenza sui social media, costruendo un vasto seguito su Instagram e lanciando al contempo il proprio marchio di costumi da bagno, Sahara Ray Swim. Era finita al centro dell'attenzione mediatica nel 2016, quando è stata fotografata in vacanza alle Hawaii insieme a Bieber.

Nel 2024 la giovane aveva parlato apertamente della sua battaglia contro la sindrome ﻿di Guillain-Barré, un raro disturbo neurologico che l'aveva lasciata parzialmente paralizzata in seguito a un grave incidente automobilistico.

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