"Non è stata una convocazione, ma un incontro". Lo dicono all’Adnkronos fonti dell’ambasciata italiana a Parigi, a proposito di quanto scritto da Le Figaro, nella rubrica 'Indiscrezioni', secondo cui giovedì scorso l'ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro, è stata ricevuta al ministero degli Esteri dopo la serie di 'bordate' di Matteo Salvini contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito tra l'altro "matto" per la sua idea di mandare truppe in Ucraina.

Secondo il quotidiano, all’ambasciatrice sarebbe stato fatto notare che le parole del vice premier e leader della Lega "sono in contraddizione con il Trattato del Quirinale" tra i due Paesi. L'incontro al Quai d'Orsay, chiesto da parte francese, è avvenuto a livello di direttore generale del ministero.