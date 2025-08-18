circle x black
Baudo, feretro al Teatro delle Vittorie per la camera ardente

Sarà possibile dare l'ultimo saluto al celebre conduttore fino alle 20 di questa sera e poi domani dalle 9 fino alle 12. I funerali mercoledì 20 agosto nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello

18 agosto 2025 | 09.08
Il feretro di Pippo Baudo è arrivato al Teatro delle Vittorie, un luogo simbolo che ha visto il celebre conduttore tante volte protagonista. Ed è qui che è stata allestita la camera ardente aperta al pubblico dalle 10 di questa mattina. Sarà possibile dare l'ultimo saluto a Baudo fino alle 20 di questa sera e poi domani, martedì 19 agosto, dalle 9 fino alle 12. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale di Baudo. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle 15:30 alle 18:10.

