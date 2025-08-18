“Se ne va un pezzo di televisione, ci ha accompagnato per un periodo lunghissimo, sia quando il nostro Paese era all'apice del successo, della sua brillantezza, sia negli anni più bui come quelli di piombo". Così Max Giusti ricorda Pippo Baudo durante l'omaggio alla camera ardente, aperta oggi al Teatro delle Vittorie.

"E stato uno che ha accompagnato un paese, quando lo diceva Pippo Baudo voleva dire che era vero. Si diceva 'lo ha detto Pippo Baudo'. Era una persona straordinaria che rispondeva sempre al telefono, se avevi bisogno lui correva. C’era sempre”.