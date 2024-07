Si cerca una soluzione diplomatica tra Israele e Hezbollah - Ascolta

Mentre i combattimenti vanno avanti, l'inviato americano Amos Hochstein incontra a Parigi l'inviato del presidente francese Emmanuel Macron in Libano, Jean-Yves Le Drian. Sul tavolo, le preoccupazioni di una guerra tra Hezbollah e Israele. Il mese scorso Hochstein ha visitato Israele e Libano come parte degli sforzi per allentare le tensioni. Mentre era a Beirut, Hochstein ha affermato che una soluzione diplomatica tra Israele e Hezbollah è realizzabile ed urgente. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti del gruppo islamista di Hamas al quotidiano londinese Asharq Al-Awsat solo due o tre persone sanno dove si trova il leader dell'organizzazione Yahya Sinwar.