Un sottomarino d'attacco cinese a propulsione nucleare è affondato la scorsa primavera assestando un duro colpo agli sforzi di Pechino per avere la più grande marina del mondo e raggiungere la parità militare con gli Stati Uniti. Lo rivelano ufficiali Usa citati dal Wall Street Journal e dalla Cnn.

L'incidente è avvenuto tra fine maggio e inizio giugno nel cantiere navale di Wuchang, vicino a Wuhan (la stessa città in cui si ritiene abbia avuto origine la pandemia di Covid-19), ed è venuto alla luce grazie alle immagini satellitari e nonostante i tentativi delle autorità di insabbiarlo. Un funzionario della difesa statunitense ha dichiarato che si ritiene che la nave, il primo della nuova classe Zhou e caratterizzato dalla poppa a forma di X che ne facilita la manovrabilità, fosse accanto a un molo al momento dell'affondamento.

Non si sa se ci siano state vittime, o se il sottomarino avesse a bordo del combustibile nucleare in quel momento, anche se gli esperti lo hanno ritenuto probabile. I funzionari americani affermano di non avere alcuna indicazione che le autorità cinesi abbiano controllato l'acqua o l'ambiente circostante per rilevare eventuali radiazioni.

Il sottomarino è stato infine recuperato, ma si ritiene che ci vorranno molti mesi prima che possa essere messo in mare. Dal canto suo l'Esercito Popolare di Liberazione, nome ufficiale delle forze armate cinesi, non ha riconosciuto l'accaduto.

Cosa sappiamo

l sottomarino affondato, ha scritto il 'Journal', è stato costruito dalla società China State Shipbuilding Corporation. La prima indicazione che qualcosa di insolito era accaduto è arrivata in estate, quando Thomas Shugart, ricercatore senior presso il Center for a New American Security ed ex ufficiale di un sottomarino statunitense, ha postato sui social media un'attività irregolare di gru galleggianti che aveva visto su immagini satellitari. Shugart ha ipotizzato che potesse essersi verificato un incidente con un sottomarino, ma non sapeva che fosse a propulsione nucleare. "Riuscite a immaginare un sottomarino nucleare statunitense che affonda a San Diego e il governo lo mette a tacere e non lo dice a nessuno?" ha detto Shugart.

In particolare una foto del 10 marzo di Maxar Technologies, lo immortala in acqua ed è ben diversa da una successiva di fine giugno, riporta la Cnn. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il sottomarino è stato segnalato lungo il fiume Yangtze a fine maggio, nella fase conclusiva di equipaggiamento, e poi all'inizio di giugno sono iniziati i lavori per il recupero dal letto del fiume.

Un funzionario della difesa statunitense, rimasto anonimo, ha dichiarato che l'incidente e il muro di silenzio che lo ha avvolto hanno sollevato seri dubbi sulla competenza e sulla responsabilità dell'esercito cinese. "Oltre alle ovvie domande sugli standard di addestramento e sulla qualità delle apparecchiature, l’incidente solleva domande più profonde sulla responsabilità interna dell’Esercito popolare di liberazione e sulla supervisione dell’industria della difesa cinese, a a lungo afflitta dalla corruzione. Non sorprende che la marina cinese abbia cercato di nasconderlo", ha l'ufficiale della Difesa Usa.

Neanche una parola dai militari cinesi, né dalle autorità locali. Un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di “non essere a conoscenza della situazione” e di non avere informazioni da fornire.

Quanti sottomarini ha la Cina?

A partire dal 2022, la Cina possiede sei sottomarini con missili balistici a propulsione nucleare, sei sottomarini d'attacco a propulsione nucleare e 48 sottomarini d'attacco a propulsione diesel, secondo un rapporto del Pentagono sull'esercito cinese. Si prevede che tale forza sottomarina crescerà fino a 65 entro il 2025 e 80 entro il 2035, ha affermato il dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

Secondo il Pentagono l'obiettivo dello sviluppo di nuovi sottomarini, insieme a navi di superficie e aerei militari, è quello di contrastare le mosse degli Stati Uniti volte ad aiutare Taiwan in un conflitto e a stabilire una "superiorità marittima" in una serie di isole che si estendono dall'arcipelago giapponese al Mar Cinese Meridionale.

"L'affondamento di un nuovo sottomarino nucleare prodotto in un nuovo cantiere rallenterà i piani della Cina di ampliare la sua flotta di sottomarini nucleari", ha detto al Journal Brent Sadler, ricercatore senior presso il think tank Heritage Foundation. "Questo è significativo".