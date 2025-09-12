La titolare della Difesa spagnola, Margarita Robles: "Ciò che intendeva dire era molto chiaro e non c'è motivo di distorcerlo. Sorpresa che Netanyahu si permetta il lusso di fare la predica"

La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha sostenuto che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha "travisato" le parole di Pedro Sanchez sulle armi nucleari, criticando allo stesso tempo il leader israeliano per voler "dare lezioni" mentre proseguono i devastanti raid nella Striscia di Gaza.

In un'intervista a Espejo Publico, riportata da Europa Press, Robles ha affermato che "ciò che Sanchez intendeva dire era molto chiaro e non c'è motivo di distorcerlo". "La forza che la Spagna potrebbe avere per fornire soluzioni al conflitto non deriva da una prospettiva militare", ha chiarito.

Durante l'annuncio delle misure per fermare il "genocidio" a Gaza, Sanchez ha sottolineato che la Spagna "non possiede bombe nucleari, né portaerei o grandi riserve di petrolio. Non possiamo fermare l'offensiva israeliana da soli" (VIDEO). Netanyahu ha reagito accusando il primo ministro di aver lanciato "minacce di genocidio" Israele.

La ministra della Difesa si è detta "sorpresa" che Netanyahu "si permetta il lusso di fare la predica ad altri Paesi" sulla scia di "immagini così terribili provenienti da Gaza", che, a suo avviso, segneranno "una pagina terribile nella storia mondiale".