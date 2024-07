Ucciso leader di Hamas Haniyeh, rischio escalation - Ascolta

Ismail Haniyeh, leader di Hamas, è stato ucciso a Teheran nella notte tra mercoledì e giovedì con una delle sue guardie del corpo. Era andato nella capitale iraniana per assistere al giuramento del neopresidente della Repubblica Islamica, Masoud Pezeshkian. Haniyeh è stato colpito da un missile lanciato da fuori dall’Iran. L’attentato non è stato rivendicato, ma è stato attribuito a Israele da Hamas, Hezbollah, ribelli Houti e dallo stesso Iran. Israele ha condotto inoltre un raid aereo sulla periferia meridionale di Beirut, in Libano. Secondo le forze dello Stato ebraico, nell'attacco è stato preso di mira il comandante e numero due di Hezbollah, Fuad Shukr, responsabile della strage al campo da calcio di Majdal Shams, sulle Alture del Golan, che ha provocato 12 morti tra bambini e adolescenti. Shukr è morto durante il raid israeliano a Beirut, scrive in un tweet il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari. Tornando alla morte di Ismail Haniyeh, Hamas parla di atto codardo che non resterà senza risposta' mentre la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, minaccia una dura rappresaglia contro Israele.