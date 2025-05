Occhi del mondo puntati su Istanbul oggi, giovedì 15 maggio, per i colloqui diretti tra Ucraina e Russia, i primi dall'inizio della guerra. I negoziati, inizialmente annunciati per la mattinata da fonti citate dalle agenzie statali russe, si svolgeranno nella seconda parte della giornata "su richiesta della parte turca", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakarova, senza fornire ulteriori dettagli.

Assente il presidente russo Vladimir Putin che ''al momento'' non ha intenzione di recarsi a Istanbul, come ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Putin ha inviato una delegazione guidata dal suo assistente, Vladimir Medinsky. Una delegazione che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito ''fittizia, una farsa'', tanto che ''è in dubbio che sia autorizzata a prendere decisioni''.

Al momento non è prevista neanche la partecipazione di Donald Trump. Ma il residente Usa ha dichiarato che potrebbe recarsi in Turchia se i primi negoziati dovessero progredire. "Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì", ha detto dal Qatar.

Zelensky attacca: "Delegazione russa è una farsa"

In un punto stampa dopo essere atterrato ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il leader di Kiev ha sottolineato: ''Sappiamo per certo chi prende davvero le decisioni in Russia''. Parlando della presenza russa in Turchia come di una ''messinscena teatrale'', Zelensky ha poi aggiunto che "siamo in contatto con la parte americana, credo che anche loro saranno presenti in Turchia ad alto livello". Ma "per quanto riguarda i russi, vedremo. Nulla è stato confermato ufficialmente, ma da quello che abbiamo osservato sembra più una messinscena teatrale che una cosa seria", ha aggiunto.

Mosca: "Zelensky è un pagliaccio e un perdente"

Zelensky ''è patetico'', ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov commentando le dichiarazioni del leader ucraino. ''Pretendeva che Putin andasse di persona'' a Istanbul per negoziare la fine della guerra, ha detto Lavrov. ''Beh, è una persona patetica'', ha aggiunto parlando ad alcuni diplomatici a Mosca, come si legge sul sito del ministero degli Esteri russo.

Poco prima la su portavoce, Maria Zakharova, aveva definito Zelensky ''un pagliaccio e un perdente''. ''Chi usa la parola 'finzione'? Un pagliaccio? Un perdente? Una persona senza alcuna istruzione che si trova di fronte a persone che non hanno solo un'istruzione di base, ma titoli accademici, meriti per la patria, che hanno dimostrato il loro livello di professionalità attraverso il loro lavoro'', ha detto Zakharova durante un briefing.

Medinsky a Istanbul: "Pronti a colloqui seri"

''Siamo qui su ordine del presidente della Federazione russa, per svolgere un lavoro serio e professionale'', ha affermato il consigliere del presidente russo Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, ai giornalisti dopo essere arrivato a Istanbul, come riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. "L'obiettivo dei colloqui diretti proposti da Putin - ha aggiunto - è una pace a lungo termine e duratura eliminando le cause alla radice del conflitto".

Putin ha presieduto ieri sera riunione su colloqui

Secondo quanto ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, ieri sera Putin ha tenuto una riunione per discutere delle modalità dei colloqui prima della partenza della delegazione. Oltre al team di negoziatori, hanno partecipato all'incontro il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il Ministro della Difesa Andrej Belousov, Viktor Zolotov, Capo di Stato Maggiore della Guardia Nazionale russa, il Segretario del Consiglio di Sicurezza Sergej Soigu, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe Valej Gerasimov e il Direttore del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) Aleksandr Bortnikov. "All'incontro hanno partecipato anche tutti i comandanti dei gruppi tattici che prendono parte all'operazione militare speciale", ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass.

Peskov ha poi sottolineato che la durata dei colloqui tra Russia e Ucraina dipenderà dai loro progressi. "Oggi è l'inizio dei colloqui. Tutto dipenderà dai loro progressi", ha detto Peskov quando gli è stato chiesto se gli incontri siano previsti solo per il 15 maggio o, se necessario, potrebbero durare diversi giorni.

Rubio: "Aperti a 'qualsiasi meccanismo' che possa portare la pace"

Gli Stati Uniti sono "ansiosi" di vedere "progressi" nei colloqui sull'Ucraina. A dichiararlo è stato Marco Rubio, Segretario di Stato americano. "C'è molto lavoro da fare. Restiamo impegnati in questo. Ovviamente, come tutti, siamo impazienti, vogliamo che ciò accada, ma è difficile ...speriamo che si facciano presto progressi", ha dichiarato ad Antalya, in Turchia, prima dell'inizio della riunione dei ministri degli Esteri della Nato.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto, sono aperti a "qualsiasi meccanismo per raggiungere una pace giusta e duratura" in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha chiarito che vuole che la guerra finisca", ha affermato.