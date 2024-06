Ue, Tajani: “Alto Rappresentante lo vogliono grandi partiti Ue”

L’Alto Rappresentante dell’Ue fa parte delle “cariche apicali” che le maggiori famiglie politiche europee rivendicano per sé. Lo sottolinea a Buergenstock, nella Svizzera Centrale, a margine della conferenza per la pace in Ucraina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha passato una vita a Bruxelles, facendo capire che per l’Italia sarebbe consigliabile puntare a un portafoglio diverso, oltre che alla vicepresidenza della Commissione Europea. Il successore di Josep Borrell, in teoria, dovrebbe essere un Liberale, dato che i Socialisti puntano alla presidenza del Consiglio Europeo.