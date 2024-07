Il partito di estrema destra spagnolo lo ha annunciato in una nota, nella quale tra l'altro "esprime la sua amicizia a Giorgia Meloni", presidente del gruppo dei Conservatori

Vox lascia l'Ecr, il gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e aderisce ai "Patrioti per l'Europa", il nuovo gruppo formato dal premier ungherese Viktor Orban. Il partito di estrema destra spagnolo lo annuncia in una nota, nella quale tra l'altro "esprime la sua amicizia a Giorgia Meloni", presidente del gruppo dei Conservatori, e "a Fdi". "Giorgia Meloni sarà sempre una socia, un'amica ed alleata di Vox", si legge nella nota del partito, che ringrazia il partito polacco Pis, "che è stato all'avanguardia nella lotta dei patrioti in Europa".

Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha annunciato l'ingresso del suo partito nei 'Patrioti per l'Europa', che riunisce "una gran parte di partiti protagonisti dell'alternativa al consenso dei popolari, dei socialisti e dell'estrema sinistra a Bruxelles". Alle ultime elezioni europee, il partito spagnolo ha raddoppiato i seggi, passando da tre a sei.

Ecr per ora resta terzo gruppo

Il gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, senza i sei eurodeputati di Vox che passeranno con i 'Patrioti', resta almeno per ora il terzo gruppo dell'Aula, allo stato, a quota 78, due sopra Renew Europe, che ne conta 76. Bisognerà vedere, poi, quanti membri conterà il costituendo gruppo dei 'Patrioti', lanciato da Viktor Orban con Fidesz, Andrej Babis con Ano 2010 e dallo Smer slovacco, che ha già 'calamitato' i nazionalisti di Vox, che vengono da un grande Paese, la Spagna. La collocazione del Rassemblement National di Marine Le Pen sarà cruciale, perché il primo partito di Francia conta oggi ben 30 eurodeputati.