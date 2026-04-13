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Ungheria: Tosi (Fi) celebra la sconfitta di Orban, "sovranismi fuori dalla storia"

L'eurodeputato Tosi (Forza Italia) festeggia la sconfitta di Orbán in Ungheria, dichiarando che i sovranismi sono "fuori dalla storia", criticando Donald Trump e auspicando un centrodestra liberale ed europeista per l'Ue.

L'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi - (Fotogramma/Ipa)
L'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi - (Fotogramma/Ipa)
13 aprile 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La vittoria di Peter Magyar in Ungheria "è una bella notizia per l’Ue, quindi per il nostro interesse come Paese: i sovranismi e gli estremismi sono fuori dalla storia, serve una visione autenticamente di centrodestra in tutto il continente, quindi liberale, popolare e non populista, moderna, garantista ed europeista". Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi, in una nota.

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Per Tosi, "un’Europa unita sul piano della politica estera e della difesa è un’Europa che tornerà a contare nello scenario geopolitico. E oggi ce n’è più che mai bisogno".

Secondo Tosi, "la sconfitta di Orban è anche la sconfitta del trumpismo". Del presidente americano, continua Tosi, "vediamo i danni geopolitici, umanitari ed economici causati nel mondo, e particolarmente a noi europei, tra dazi e guerra all’Iran, e che con la sua protervia da bullo arriva ad attaccare vergognosamente perfino il Papa".

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elezioni Ungheria Flavio Tosi Ue sovranismi Donald Trump
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