Ungheria: Tosi (Fi) celebra la sconfitta di Orban, "sovranismi fuori dalla storia"

L'eurodeputato Tosi (Forza Italia) festeggia la sconfitta di Orbán in Ungheria, dichiarando che i sovranismi sono "fuori dalla storia", criticando Donald Trump e auspicando un centrodestra liberale ed europeista per l'Ue.

La vittoria di Peter Magyar in Ungheria "è una bella notizia per l’Ue, quindi per il nostro interesse come Paese: i sovranismi e gli estremismi sono fuori dalla storia, serve una visione autenticamente di centrodestra in tutto il continente, quindi liberale, popolare e non populista, moderna, garantista ed europeista". Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi, in una nota.

Per Tosi, "un’Europa unita sul piano della politica estera e della difesa è un’Europa che tornerà a contare nello scenario geopolitico. E oggi ce n’è più che mai bisogno".

Secondo Tosi, "la sconfitta di Orban è anche la sconfitta del trumpismo". Del presidente americano, continua Tosi, "vediamo i danni geopolitici, umanitari ed economici causati nel mondo, e particolarmente a noi europei, tra dazi e guerra all’Iran, e che con la sua protervia da bullo arriva ad attaccare vergognosamente perfino il Papa".