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Von der Leyen incontra Rutte e vertici Nato: l'agenda di Bruxelles

La presidente della Commissione Ue incontra a Bruxelles i vertici della Nato, incluso Rutte, per discutere dell'alleanza atlantica e dei recenti colloqui con Donald Trump.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una recente visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una recente visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
10 aprile 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen incontrerà la settimana prossima i vertici militari e civili della Nato. La presidente, informa la portavoce capo Paula Pinho durante il briefing quotidiano con la stampa, vedrà a Bruxelles mercoledì il Saceur, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich, mentre giovedì parlerà con il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Mark Rutte, che questa settimana è stato a Washington per incontrare il presidente Donald Trump. I contenuti del colloquio avuto da Rutte con il presidente americano "certamente" rientreranno tra i temi sul tavolo, conferma Pinho.

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Ursula von der Leyen Nato Ue Mark Rutte
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