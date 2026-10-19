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Gran Bretagna, la principessa Anna spodesta Kate nel cuore del popolo

Lo rivela un sondaggio di YouGov, secondo cui la sorella di Re Carlo è il membro più popolare della famiglia reale

La principessa Anna - Ipa/Fotogramma
La principessa Anna - Ipa/Fotogramma
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19 ottobre 2026 | 11.47
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Puntuale, indefessa, con una dedizione che non ha rivali. La principessa Anna è così e piace proprio per questo motivo, perché fa sempre il proprio dovere, senza fiatare. Per gli inglesi è la loro vera beniamina, che chiamano 'Quiet Duty', in altre parole, laboriosa ma mai una lamentela, mai un imprevisto, mai una distrazione, mai un segnale di stanchezza. Per la Regina Elisabetta, la sua secondogenita era un esempio di vita. Una valutazione che non pare essere tramontata dopo la scomparsa della sovrana, dato che un sondaggio di YouGov la descrive, fra i sudditi britannici, come la preferita fra i membri della famiglia reale. A 76 anni, la sorella di Re Carlo risulta essere la principessa più popolare, con un indice di gradimento pari al 67%.

Le preferenze date alla principessa Anna superano perfino quelle per Kate Middleton, reale comunque idolatrata e che si piazza al secondo posto, con il 64% dei voti. Seguono il principe William (62%), Re Carlo (53%) e la Regina Camilla all'ottavo posto con solo il 33% di gradimento. Come possiamo analizzare l'ascesa della Principessa Reale, che ha guadagnato 6 punti dal 1° luglio? Risponde Point de vue: "Al di là della sua etica del lavoro - partecipa a un numero di impegni ufficiali compreso tra 400 e 500 ogni anno, per un totale di oltre 20.000 dal 1968 – il pubblico britannico riconosce la sua incrollabile lealtà".

"Anna dimostra completa discrezione e amore incondizionato per suo fratello, comprende il carattere e il background di Re Carlo ed è profondamente impegnata per il suo successo", analizza l'esperto Wesley Kerr, corrispondente reale della Bbc negli anni '90. Per lui, la principessa è "l'arma segreta più potente della monarchia ".

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famiglia reale
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