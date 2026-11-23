Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto e il suo omologo argentino, Carlos Alberto Presti, lo scorso 18 novembre hanno sottoscritto a Roma una Lettera d’Intenti al termine di un incontro focalizzato sul rilancio delle relazioni bilaterali nel settore della Difesa. L’intesa individua tra le principali aree di collaborazione il dominio marittimo, lo sviluppo di nuove capacità navali, l’addestramento congiunto e il rafforzamento delle sinergie industriali, con particolare attenzione a ricerca, sviluppo e produzione congiunta. L’intesa punta ad ampliare le occasioni di formazione e confronto operativo tra le rispettive Forze Armate, favorendo anche nuove sinergie tra le industrie nazionali, specie in ambito ricerca, sviluppo e produzione congiunta, e a sviluppare la collaborazione nei settori della cybersicurezza e del contrasto alle minacce ibride. La Marina Argentina, in particolare, ha espresso la volontà di acquisire fino a tre corvette FCX20 sviluppate da Fincantieri, in configurazione full e corredate da un pacchetto di Supporto Logistico Integrato (ILS). Alla firma della Lettera d’Intenti erano presenti per Fincantieri l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pierroberto Folgiero, e il Direttore Generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata. Nel corso dell’incontro, Crosetto ha infine richiamato l’esperienza maturata dall’Italia nelle missioni NATO e UE come patrimonio di competenze e capacità da condividere con il partner argentino.

Il comunicato della Difesa