Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): "Tecnologie passo decisivo per prossime sfide"

"Gli imprenditori agricoli oggi operano in un mercato globale, con preoccupazioni, rischi e opportunità. Noi agricoltori dobbiamo giocare la partita dell'aumento della capacità produttiva e della produttività, in un mercato altamente competitivo. Ma le politiche europee negli ultimi 5 anni hanno incentivato a non produrre, abbiamo perso un milione di ettari in agricoltura. E se vogliamo vincere la sfida dei prossimi anni la tecnologia è un passo a cui non possiamo più rinunciare. Oggi la tecnologia in agricoltura è potere monitorare lo stato di salute delle piante, la gestione complessiva delle aziende agricole". Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, intervenendo a Forum Enpaia 2024 su 'Economia e società. Scenari e prospettive', promosso dall’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura e giunto alla quinta edizione, che si tiene oggi a Roma, presso Villa Aurelia.