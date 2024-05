Festival Lavoro, Casellati: "Tenere fermo il valore della persona"

"Trasformare un’apparente minaccia per i lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e di crescita"

"Di fronte ai mutamenti profondi dettati anche dall'affermazione dell'economia digitale e dell'intelligenza artificiale, dobbiamo orientare la nostra azione tenendo fermo il valore della persona, in modo da trasformare un’apparente minaccia per i lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e di crescita". E' quanto afferma il ministro delle Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio letto alla 15esima edizione del Festival del Lavoro, promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in corso alla Fortezza da Basso a Firenze.