Imprese, Santanchè: "Spero tanti giovani seguano l'artigianato"

L’economia italiana è fatta da piccole e micro imprese, per questo “difendiamo in tutti i modi gli artigiani, ne rappresentano una parte importante. L’artigianato è un mestiere che spero tanti giovani vogliano seguire”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione della Fiera dell’Artigianato. “C’è questa proposta - ha aggiunto il ministro - di questo disegno di legge sulle botteghe storiche e artigiane a cui vogliamo dare vantaggi competitivi. Sono un parte essenziale di quello che rappresenta la nostra nazione, il made in Italy e i nostri valori”.

La Fiera dell'Artigianato è la più importante manifestazione del settore “a livello mondiale. Ringrazio tutti gli espositori", ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'Artigiano in Fiera di quest’anno, in corso a Milano. La fiera registra "numeri molto importanti". Il ministro ha poi ricordato come le fiere siano “elemento fondamentale per il turismo".