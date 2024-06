Aqua World, è arrivata l’estate al parco acquatico di Cinecittà World

“Con l’apertura di Aqua World gli ospiti potranno godersi in pieno il sole e l’estate senza pensieri. Parcheggi comodi senza rischiare multe o girare per ore, lettini e ombrelloni gratuiti, spiagge e acque pulite, un ambiente sicuro e controllato per i bambini, immersi nella natura a due passi da casa, una giornata di relax...come al mare, meglio del mare”. Così Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa, sull'apertura di Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World che spalanca per la prima volta le sue porte come parco indipendente, con un ingresso e un biglietto dedicato. Il parco si trova a Roma, in località Castel Romano, ingresso da Via Irina Alberti, di fianco a Cinecittà World. È aperto tutti i giorni fino al 15 settembre.

Oltre 20mila mq di spiagge e piscine per combattere il caldo dell’estate romana. Il fiume lento Paradiso dove rilassarsi a bordo di morbidi gommoni che attraversano l'incantata ambientazione della Thailandia tra acque cristalline, vegetazione tropicale e la sabbia dorata della Phuket Beach. E ancora, la Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq, con un maxischermo incastonato nell’acqua dove fare il bagno, mentre si guardano spettacoli, gli Europei di Calcio o le Olimpiadi, un’area Vip con ombrelloni e cabanas, ristoranti a tema, shop e servizi e la zona relax immersa nel verde, tra piante esotiche e profumi caratteristici.

Aqua World promette un’esperienza senza precedenti anche per chi è alla ricerca del brivido: sui nuovi scivoli di ultima generazione Vortex & Boomerang si vola in piscina in un viaggio ininterrotto, a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii, e schizzi d’acqua.

Da quest’anno il biglietto del parco principale, Cinecittà World (acquistabile su www.cinecittaworld.it) vale per tre parchi: si potrà vivere un’esperienza balneare senza precedenti ad Aqua World, senza rinunciare alle 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno di Cinecittà World, ma anche avendo l’opportunità di vivere anche una giornata da antico romano a Roma World, il parco a tema dell’Antica Roma e, alla sera, per assistere a Roma On Fire, il nuovo, grande spettacolo dal vivo, in scena nella maestosa cornice del set di Ben Hur, che riporta gli ospiti nelle atmosfere dell’impero Romano.