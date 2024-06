Paestum Pizza Fest 2024: dal 28 al 30 giugno la pizza di qualità nel Cilento

Si terrà dal 28 al 30 giugno prossimi presso il Next - Ex Tabacchificio di Paestum a Borgo di Cafasso la seconda edizione del 'Paestum Pizza Fest', organizzato e promosso dalla Erre Erre Eventi, e presentato presso il Resort Saint Joseph di Salerno. Una kermesse inclusiva che ha l'obiettivo di valorizzare la biodiversità alimentare del Cilento, comunità emblematica della Dieta Mediterranea e Parco Nazionale, attraverso l'arte bianca, celebrando la tradizione e l'innovazione nel mondo della pizza. Next - Ex Tabacchificio, con i suoi ampi spazi, simbolo del recupero post industriale di un’area a ridosso dei templi è la cornice ideale di questa manifestazione. Roberto Jannelli e Rosario Augusto - ideatori e coordinatori dell'evento - promettono tre giorni indimenticabili agli appassionati e ai cultori della pizza: "Il Paestum Pizza Fest è un'opportunità straordinaria per conoscere la ricchezza del Cilento e la cultura della pizza. Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica, promuovendo sostenibilità, inclusività, territorio e condivisione. Vi aspettiamo a Paestum per celebrare insieme l’arte bianca".

Il festival ospiterà 24 pizzerie d'eccellenza, suddivise in cinque aree tematiche: sono le vie della pizza con i diversi stile che ciascuno potrà scegliere e mangiare comodamente seduto dell’area centrale della struttura. Eccole: via della pizza tradizionale; via della pizza in teglia; via della pizza in pala; via della pizza contemporanea; via della pizza gluten free. Il 'Paestum Pizza Fest' fa la differenza con la promozione dei prodotti e la cultura del bere moderato. La giornalista Antonella Amodio, autrice del libro 'Calici & Spicchi', del sito LucianoPignataroWineblog e dell’associazione sommelier Campania, delegazione di Cilento e Vallo di Diano, organizzerà le masterclass sugli abbinamenti vino, bollicine e Alfonso del Forno, esperto birraio e specializzato nel mondo senza glutine, vi porterà in un viaggio nel gluten free e nella birra. Ogni sera Rossella Pisaturo e Bruno Sodano ospiteranno pizzaioli, esperti del settore, giornalisti, influencer, produttori, personaggi della cultura e dello spettacolo per una diretta che racconterà l’evento live.

Partner Istituzionali: Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Provincia di Salerno, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Fondazione Cariosa, Banco Alimentare Campania, Gal Cilento srl. Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, Cilentomania, Aic (Associazione Italiana Celiachia), Ais (Associazione Italiana Sommelier), Bartenders Bar Academy Ecstra Aps (Salerno); Fedapi (Salerno). Top Sponsor: Caseificio Volpe, Nobile Pomodori, Perrella Network e Sacar Forni. Main Sponsor: Pepsi, Heineken, Ferrarelle, Natia, Please Rent - Gruppo Noviello, Mugavero Veicoli, Industriali, Energia Verde Italia, Orakom, Pama Arredamenti.